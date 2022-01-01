В 2022 году из аварийных домов переселили 2,9 тысяч жителей Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2022 года в Перми расселены 2900 человек. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации города.

В ведомстве отметили, что люди проживали в аварийных домах общей площадью 41,3 тыс. кв. м. При этом 2,6 тыс. человек были расселены с привлечением средств национального проекта «Жильё и городская среда», ещё 300 пермяков улучшили жилищные условия благодаря региональной адресной программы по расселению граждан на 2019-2023 год.

Специалисты напоминают, что в Едином центре приёма граждан на улице Максима Горького, 18, жители Перми могут получить консультацию по вопросам расселения, более подробно узнать о порядке получения возмещения, а также предоставлении жилого помещения.

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