Максим Артамонов Закрытую из-за волка лыжную базу в Пермском крае снова разрешили посещать спортсменам Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Усолье для учебно-тренировочных занятий юных спортсменов и любителей лыжных прогулок снова открыты трассы на лыжной базе. Об этом сообщается на странице ФОК «Стрижи» ВКонтакте.

Накануне стало известно, что на лыжной базе «Стрижи» в связи с чрезвычайной ситуацией закрыли прокат лыжного инвентаря. Спортсменам и любителям было запрещено выходить на лыжные трассы до особого распоряжения.

В минприроды Прикамья рассказали, что в лесном массиве «зафиксирован» один старый волк. Хищник передвигается вдоль Камы и уже утащил собаку с цепи на автомойке рядом с лыжной базой.

В администрации Березников собрали совещание по этому вопросу. В конце концов, пришли к выводу, что, скорее всего, хищник не опасен для человека.

Ранее о нападении волков на домашнюю собаку сообщали жители Чердыни. Хозяйка пса, пенсионерка, услышала визг, вышла и спугнула волков.

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