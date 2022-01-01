На Пермь обрушился ливневый снегопад Через краевой центр проходит холодный фронт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В эти часы в Перми наблюдается ливневый снегопад. Интенсивные осадки вызвал проходящий через краевой центр холодный фронт. Воздушная масса средиземноморского происхождения, которая поступила на Урал вчера вечером, уходит на восток. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Несмотря на густой характер, снег больших проблем не вызовет, так как по прогнозам должен закончиться достаточно быстро.

Новые сильные снегопады ожидаются в регионе только в выходные. На юге края может выпасть до 10-15 мм осадков.

По предварительным данным, пик снегопадов придётся на воскресенье, 18 декабря.

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