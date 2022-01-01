В Пермском крае ожидается новый сильный снегопад Пик осадков придётся на 18 декабря Поделиться Твитнуть

Синоптики прогнозируют, что уже с четверга, 15 декабря, в Пермском крае возобновятся снегопады, которые к концу недели только усилятся. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В четверг и пятницу осадки будут небольшие. Однако в выходные циклон с юго-запада принесёт новую порцию сильных снегопадов, особенно на юге края, где может выпасть до 10-15 мм осадков.

По предварительным данным, пик снегопадов придётся на воскресенье, 18 декабря.

Напомним, с 9 по 12 декабря в Перми выпало 77% месячной нормы осадков. На борьбу с последствиями стихии в краевом центре с 21 декабря решено привлечь нового краевого подрядчика.

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