Елена Синица
Торгово-офисный центр «Магнат» подал документы в Госстройнадзор
Конкретных сроков ввода здания в эксплуатацию не сообщается
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Подрядчик строительства бизнес-центра «Магнат» (ул. Монастырская, 2б) подал документы для ввода в эксплуатацию в Госстройнадзор. Об этом «Новому компаньону» рассказал генеральный директор ООО «Магнат» Гагик Назарян.
Он также добавил, что сейчас сложно назвать точные сроки получения разрешения и, соответственно, ввода в эксплуатацию бизнес-центра.
Ранее СМИ также сообщали, что у центра уже имеются потенциальные арендаторы. Однако в разговоре с «Новым компаньоном» Гагик Назарян отметил, что конкретных решений на данный момент нет.
Напомним, ООО «Магнат» получило разрешение на строительство в 2009 году. Затем проект несколько раз менялся. После того как очередное изменение проекта не прошло согласование в городской администрации, власти отказали в разрешении на строительство.
В результате нескольких судебных процессов летом 2020 года ООО «Магнат» удалось добиться признания незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство. Согласно результатам экспертизы, здание соответствует проектной документации, градостроительным и иным требованиям, а также не создаёт угрозу жизни и здоровью.
Экспертизу провел НИУ «Московский государственный строительный университет». После завершения судебных тяжб строительство здания было возобновлено.
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