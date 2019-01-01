Елена Лодыгина журналист Суд отказал администрации Ленинского района Перми в требовании сноса здания на ул. Монастырской, 2Б Эксперты опровергли доводы мэрии об угрозе жизни граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края 24 августа поставил точку в судебном процессе по иску Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия и администрации Ленинского района Перми к ООО «Магнат». Судебный процесс длился с 2018 года.

С исками в суд обратились Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края и администрация Ленинского района Перми. Они потребовали признать здание на ул. Монастырская, 2Б самовольной постройкой и снести.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края в качестве аргументации по делу о сносе заявляла, что здание будущего многофункционального центра находится в историко-культурной зоне, администрация Ленинского района доказывала, что объект создает угрозу для жизни населения, так как построен с нарушениями градостроительных норм. Эти факты якобы были установлены после внеплановой проверки краевого минстроя, в 2018 году у ООО «Магнат» было отозвано разрешение на строительство.

Тогда минстрой выявил, что строительство ведётся на земельных участках в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Вокзал речной», в границах территории выявленного объекта культурного наследия достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод».

Смежные земельные участки, предоставленные под строительство, не были объединены в единый объект, подлежащий кадастровому учету с разрешенным использованием такого земельного участка. Также один из участков использовался не в соответствии с назначением.

В ходе судебного разбирательства ООО «Магнат» добилось объединения двух исков в одно дело и поддержало ходатайство истца о проведении экспертизы. Экспертизу проводило НИУ «Московский государственный строительный университет». Перед экспертами стояли три вопроса: соответствует ли объект проектной документации и градостроительным нормам, создаёт ли угрозу населению и если создает, то можно ли достроить здание и при каких условиях. Эксперты пришли к выводу, что здание соответствует проектной документации, градостроительным и иным требованиям, а также не создает угрозу жизни и здоровью.

По словам юриста, представляющего интересы ООО «Магнат» в суде Станислава Громова, иски изначально были несостоятельны, так как признание здания самовольной постройкой и снос возможны лишь в том случае, если суд установит, что земельный участок, на котором находится здание, не соответствует его назначению, или здание возводилось без разрешения. Последнее, в свою очередь, было получено от департамента градостроительства и архитектуры Перми еще в 2017 году. Третьим аргументом защиты стало отсутствие фактов нарушения градостроительных норм во время строительства, что и подтверждала экспертиза.

Также ответчик в суде указал на факт превышения полномочий со стороны госинспекции по охране памятников, которая не имела права подавать иск о признании того или иного объекта самовольной постройкой и требовать его сноса.

По словам Станислава Громова, на время судебного разбирательства недостроенное здание на ул. Монастырская, 2Б в ввиду наложения судом обеспечительных мер было законсервировано — суд запретил «Магнату» проводить любые строительные работы.

Напомним, в 2018 году владелец здания, гендиректор ООО «Магнат» Гагик Назарян уже пытался оспорить отзыв разрешения на строительство. Тогда Арбитражный суд Пермского края отказал бизнесмену, объяснив это тем, что разрешение выдавалось с нарушениями действующего законодательства.

Отметим, после сноса здания городские власти планировали внести изменения в генплан города в части, касающейся развития улично-дорожной сети на участке от ул. Куйбышева до Речного вокзала, чтобы провести трамвайную линию и организовать разворотное кольцо.

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