В Перми первую партию такси раскрасили по новым правилам
На белые автомобили нанесли красно-белую оклейку из элементов в виде квадратов
В Пермской Таксомоторной компании оформили первую партию автомобилей в соответствии с утвержденным Заксобранием Прикамья дизайн-макетом брендирования легкового такси. В партии 17 машин. Об этом сообщает краевой минтранс.
Напомним, в феврале 2022 года депутаты краевого парламента приняли законопроект о едином цвете такси.
Машины должны быть белого цвета с полосой из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см.
Стандартизация облика транспортных средств, по идее авторов документа, позволит выделять такси из общего потока машин; давать им преференции на дороге; а пассажирам убеждаться, что они пользуются услугами легального перевозчика.
Новые требования вступили в силу 1 сентября 2022 года. В документе установлен «переходный период».
Позднее Общественный совет по развитию такси направлял губернатору Пермского края Дмитрию Махонину письмо с просьбой рассмотреть возможность отмены требования к цветовой гамме кузова легковых такси. Однако решение осталось в силе.
Всего на территории региона с 1 сентября по новым правилам выдано уже 27 лицензий на осуществление деятельности, связанной с перевозкой пассажиров легковым такси.
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