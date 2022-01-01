В Перми первую партию такси раскрасили по новым правилам На белые автомобили нанесли красно-белую оклейку из элементов в виде квадратов Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермской Таксомоторной компании оформили первую партию автомобилей в соответствии с утвержденным Заксобранием Прикамья дизайн-макетом брендирования легкового такси. В партии 17 машин. Об этом сообщает краевой минтранс.

Напомним, в феврале 2022 года депутаты краевого парламента приняли законопроект о едином цвете такси.

Машины должны быть белого цвета с полосой из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см.

Стандартизация облика транспортных средств, по идее авторов документа, позволит выделять такси из общего потока машин; давать им преференции на дороге; а пассажирам убеждаться, что они пользуются услугами легального перевозчика.

Новые требования вступили в силу 1 сентября 2022 года. В документе установлен «переходный период».

Позднее Общественный совет по развитию такси направлял губернатору Пермского края Дмитрию Махонину письмо с просьбой рассмотреть возможность отмены требования к цветовой гамме кузова легковых такси. Однако решение осталось в силе.

Всего на территории региона с 1 сентября по новым правилам выдано уже 27 лицензий на осуществление деятельности, связанной с перевозкой пассажиров легковым такси.

Министерство транспорта Пермского края

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