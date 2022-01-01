Губернатора Прикамья просят отменить требование единого цвета такси Общественники в условиях введённых санкций считают данную норму несвоевременной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественный совет по развитию такси направил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину письмо с просьбой рассмотреть возможность отмены требования к цветовой гамме кузова легковых такси.

Напомним, в феврале депутаты Заксобрания приняли закон о едином цвете такси. Согласно документу, кузов такси с 1 сентября 2022 года в регионе должен быть белым, по бокам иметь полосу из красных и белых квадратов в шахматном порядке.

«В условиях введённых санкций против России и ухудшения экономической ситуации эта норма является существенным административным и финансовым барьером, который приведёт к делегализации таксомоторного рынка», — отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Кроме того, вынужденная покупка автомобиля определённого цвета или перекраска уже имеющегося сильно ударит по карману людей, решивших в кризисный период пойти работать в такси. Ведь средняя стоимость изменения цвета — около 50 тыс. руб. При этом плёнка для оклейки автомобилей производится за рубежом.

«Считаем, что отмена требования к цветовой гамме кузова и отмена государственной пошлины за разрешение на деятельность такси будут способствовать сохранению и увеличению числа легальных перевозчиков, а также позволят сдержать рост безработицы», — отметила Ирина Зарипова.

Подобные письма были направлены главам 15 регионов России.

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