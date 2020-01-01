Елена Синица В Прикамье утверждены требования к единому цвету такси Они вступят в силу 1 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания приняли во втором чтении законопроект о едином цвете такси. Решение принято на пленарном заседании 17 февраля.

Согласно законопроекту, кузов легкового такси должен быть белого цвета. На нём должна быть расположена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см.





Отметим, что введение единой цветовой гаммы коснётся только тех, у кого истекла лицензия. Остальные же смогут ездить как и раньше — до истечения срока лицензии.





Новые требования вступят в силу 1 сентября 2022 года.





Напомним, что, по мнению предпринимателей, это может привести к тому, что таксопаркам придётся привлекать перевозчиков из других городов, а часть бизнеса уйдёт в тень.

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