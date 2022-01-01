Максим Артамонов В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом под Кизелом В аварии пострадали четыре человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кизела Пермского края организовала проверку в связи с автоаварией, которая произошла на территории Кизеловского городского округа 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Александровск—Пермь, не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет.

Прокуратура даст оценку соблюдения подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой следовал автобус. Также надзорный орган проверит, установлены ли были необходимые дорожные знаки.

Напомним, авария произошла 12 декабря в 18:50, когда рейсовый автобус ехал по маршруту Александровск—Пермь через Кизел. Он перевернулся в районе горы Доменный угор.

С места ДТП в медучреждение поступили четыре пациента: двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Другим двум пациентам оказана медицинская помощь, их отпустили на амбулаторное лечение.

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