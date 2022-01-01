Максим Артамонов В Пермском крае в аварии с пассажирским автобусом четыре человека получили травмы Двое госпитализированы Поделиться Твитнуть

Фото: глава Кизела Андрей Родыгин

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, с места ДТП пассажирского автобуса под Кизелом в медучреждение поступили четыре пациента: двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Другим двум пациентам оказана медицинская помощь, их отпустили на амбулаторное лечение.

По словам главы Кизела Андрея Родыгина, всего в аварии пострадали шесть пассажиров и водитель.

«У четырёх пострадавших — травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в ГКБ №4 Губахи, в травматологическое отделение», — рассказал Родыгин «Новому компаньону».

Чиновник также отметил, что участок региональной автомобильной дороги, где произошла авария, находится на контроле Управления автомобильных дорог Пермского края. Причины ДТП сейчас устанавливаются, а дальнейшая судьба автобуса будет определяться собственником.

Напомним, авария произошла 12 декабря в 18:50, когда рейсовый автобус ехал по маршруту Александровск—Пермь через Кизел. Он перевернулся в районе горы Доменный угор. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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