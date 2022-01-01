Максим Артамонов В Пермском крае под Кизелом перевернулся пассажирский автобус Погибших нет, информация о пострадавших уточняется Поделиться Твитнуть

Фото: глава Кизела Андрей Родыгин

Вечером 12 декабря по пути из Кизела в Пермь перевернулся рейсовый пассажирский автобус. Об этом в соцсетях сообщил глава Кизела Андрей Родыгин. По его словам, погибших нет. Автобус двигался по маршруту «Александровск — Пермь» через Кизел.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о происшествии поступило 19:30 — автобус съехал в кювет. Сама авария произошла в 18:50 в районе горы Доменный угор. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. К месту ДТП выехали спасатели.

«В результате ДТП погибших нет, информация по пострадавшим уточняется. Транспортное движение в обоих направлениях не нарушено», — пояснили в ведомстве.

Ранее глава Кизела сообщал, что прошедшие сутки в городе выдались самые снежные — выпало порядка 32 см. На очистке автомобильных дорог города и посёлков была задействована вся техника.

В МЧС по региону напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Единый номер вызова экстренных служб — «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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