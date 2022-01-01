За гибель сотрудников Пермского порохового завода к ответственности могут привлечь их начальника Мужчина сам получил тяжёлые ожоги Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого после пожара на ФКП «Пермский пороховой завод» и гибели сотрудников, в качестве подозреваемого допрошен мастер участка, где произошло ЧП.

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, мастер велел сотрудникам продолжить работу после выключения в цехе электроэнергии, чтобы не пострадал план и было сохранено сырьё для специзделий. Сам мастер тоже пострадал в результате пожара.

Напомним, пожар на заводе вспыхнул около 21 час. 22 октября в кабине пресса № 7 здания производства «Пластмассы» — будто бы из-за аварии началось горение в замкнутом объёме остатков блока спецпродукции.

«В результате несчастного случая трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик 5 разряда. Один работник, мастер участка, в тяжёлом состоянии был доставлен в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга ГБУЗ ПК», — говорилось в официальном сообщении предприятия.

По решению гендиректора была создана рабочая комиссия по установлению причин и обстоятельства произошедшего. Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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