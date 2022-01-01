Максим Артамонов Руководство Пермского порохового завода прокомментировало гибель людей на производстве Для расследования ЧП создана рабочая комиссия Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

На сайте Пермского порохового завода появилось заявление администрации предприятия по поводу ЧП, которое произошло на производстве вечером 22 октября.





По уточнённым данным, в 21:14 в кабине пресса № 7 здания производства «Пластмассы» произошла авария, предположительно — случилось горение в замкнутом объёме остатков блока спецпродукции.





«В результате несчастного случая трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик 5 разряда. Один работник, мастер участка, в тяжёлом состоянии был доставлен в ожоговое отделение ГКБ им. С.Н. Гринберга ГБУЗ ПК», — говорится в сообщении.





По решению гендиректора создана рабочая комиссия — она устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Социальные службы завода оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким пострадавших.





Напомним, после ЧП по факту гибели работников завода следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».





Это уже не первое ЧП на заводе в текущем году. Так, 1 мая около 20.00 на участке № 12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции на площади более 500 кв. м. В результате пострадали три работницы (1963, 1977 и 1986 г.р.), одна из них погибла на месте, остальные скончались в больнице.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.