Бывший прокурор Прикамья официально возглавил госкомпанию «Кавказ.РФ» Первым рабочим днём Андрея Юмшанова в новой должности стало 12 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым генеральным директором компании «Кавказ.РФ» решением Совета директоров назначен Андрей Юмшанов. Он приступил к исполнению обязанностей 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе организации. О возможных кадровых перестановках стало известно на прошлой неделе.

С 2018 по 2020 год Андрей Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края. После выхода на пенсию по выслуге лет устроился в компанию «Кавказ.РФ» заместителем гендиректора, на этой должности он курировал правовой блок, а также вёл контроль инвестпроектов.

Возглавлявший ранее «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев остался в компании в должности исполнительного директора и продолжит работу по развитию особых экономических зон.

Госкомпания была основана в 2010 году. В числе её ключевых задач — содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, развитие туристического потенциала, создание условий для «открытого» бизнеса в регионе.

Основным акционером Кавказ.РФ является Министерство экономического развития РФ. В Правительстве России СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.

Ранее сообщалось, что в данной госкомпании работают также и другие бывшие руководители ведомств Прикамья: бывший краевой министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николай Гончаров и бывший заместитель прокурора Пермского края Андрей Назаров.

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