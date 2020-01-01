Елена Синица Бывший прокурор Прикамья назначен заместителем гендиректора в структуре минэка РФ Андрей Юмшанов трудоустроился в АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-прокурор Пермского края Андрей Юмшанов назначен заместителем генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Об этом сообщается на сайте организации. По информации «Коммерсанта-Прикамье», Юмшанов трудоустроился туда ещё в мае.

Ведомство основано в 2010 году. Единственным акционером госкомпании является Министерство экономического развития РФ.





Напомним, Андрей Юмшанов покинул должность краевого прокурора в октябре 2020 года.

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