Максим Артамонов Бывший прокурор Пермского края Юмшанов может стать гендиректором госкомпании «Кавказ. РФ» Он вышел на пенсию по выслуге лет в 2020 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-прокурора Пермского края Андрея Юмшанова могут назначить генеральным директором госкомпании «Кавказ. РФ» (АО «Корпорация развития Северного Кавказа»). Он сменит на этом посту действующего руководителя Хасана Тимижева. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех».

В мае 2021 года Андрей Юмшанов устроился заместителем генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа».

До этого, с 2018 по 2020 год, работал в должности руководителя прокуратуры Пермского края.

В октябре 2020-го был отправлен на пенсию. Приказ об увольнении был подписан генеральным прокурором Игорем Красновым.

Госкомпания была основана в 2010 году. Единственным акционером является Министерство экономического развития РФ.

В этой же госкомпании работали и другие бывшие руководители ведомств Пермского края. В 2021 году там начал работать бывший министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров, а с июня 2022-го — бывший заместитель прокурора Пермского края Андрей Назаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.