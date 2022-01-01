Елена Синица Двойник курорта «Ключи» сменил название Теперь он называется «Родничок» Поделиться Твитнуть

ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи» (управляет санаторием в Суксунском районе) сменило название. Соответствующая информация появилась на портале СПАРК-Интерфакс.

Теперь новое название учреждения — ООО «Санаторий «Родничок». Информация о смене названия появилась и в социальных сетях санатория.





«Дорогие друзья, у нас есть для вас важная новость! Мы сменили название, и теперь мы санаторий «Родничок», а не лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи», — говорится в сообщении.





Изменения уже внесены и на сайте санатория.





Напомним, в октябре Пермское УФАС оштрафовало двойника курорта за незаконное использование названия «Ключи».





ООО ЛОК «Ключи» зарегистрировало в качестве фирменного наименования обозначение «Ключи». Такое наименование уже использовало ЗАО «Курорт Ключи».





По мнению УФАС, последняя организация в результате этого могла получить ущерб в виде упущенной выгоды. Также мог быть нанесён вред её деловой репутации. Помимо этого, такое совпадение могло ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего санаторно-курортные услуги.





УФАС выдало предписание исключить из фирменного наименования обозначение «Ключи», а также прекратить его использование при оказании услуг курортом-двойником.

Кроме этого, организации-двойнику назначили штраф в размере 1 млн 21 тыс. 144 руб.

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