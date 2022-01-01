Елена Синица

В Прикамье двойника курорта «Ключи» оштрафовали за незаконное использование названия

Штраф превысил 1 млн руб.

Поделиться
курорт ключи

Источник: https://www.spa-kluchi.ru/

Пермское УФАС оштрафовало двойника курорта за незаконное использование названия «Ключи». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ООО ЛОК «Ключи» зарегистрировало в качестве фирменного наименования обозначение «Ключи». Такое наименование уже использовало ЗАО «Курорт Ключи».

По мнению УФАС, последняя организация в результате этого могла получить ущерб в виде упущенной выгоды. Также мог быть нанесён вред её деловой репутации. Помимо этого, такое совпадение могло ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего санаторно-курортные услуги.

УФАС выдало предписание исключить из фирменного наименования обозначение «Ключи», а также прекратить его использование при оказании услуг курортом-двойником.
Кроме этого, организации-двойнику назначили штраф в размере 1 млн 21 тыс. 144 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться