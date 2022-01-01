Елена Синица На маршрутах № 18 и 73 добавятся автобусы Изменения начнут действовать с 12 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 12 декабря на маршрутах № 18 и 73 появятся дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что это позволит сократить интервал движения и снизить загрузку салонов. Также сообщается, что у ряда городских маршрутов планируются изменения в расписании движения. Это необходимо для того, чтобы повысить точность соблюдения расписания, уменьшить время в пути.





Ранее сообщалось, что на маршруте «Ласточки» из Перми в Екатеринбург появились две новые остановки.

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