Елена Синица На маршруте «Ласточки» Пермь—Екатеринбург появились новые остановки Изменения введены с 11 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На маршруте «Ласточки» из Перми в Екатеринбург появились две новые остановки. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Так, начиная с 11 декабря на маршруте будут остановки «ВИЗ» и станция «Шаля».





Также есть изменения в расписании поездов дальнего следования. Например, поезд № 77/78 Абакан—Пермь продлевается до Москвы. В то же время поезд № 11/12 Новый Уренгой— Москва будет проезжать через станцию Пермь II.

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