Максим Артамонов В Перми пожарные спасли из горящего дома двух человек Никто не погиб Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермские пожарные спасли в Свердловском районе двух человек, которые находились в горящем доме. На первом этаже пятиэтажного дома по улице Уфимская вечером 9 декабря загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту возникновения пожара выехали 16 человек пожарных и четыре машины. Огнеборцы вынесли из жилого помещения, в котором произошел пожар, мужчину. Его передали врачам скорой помощи. Затем из квартиры, которая находилась этажом выше, пожарные спасли второго жителя.



При этом к моменту прибытия пожарных 11 жильцов покинули горящее здание самостоятельно.



Площадь пожара составила 2 кв м.



По данным МЧС, погибших в результате пожара нет, травмы получили два человека — мужчина и женщина.

Напомним, в ночь на 8 декабря произошёл аналогичный случай. Пожарные спасли неходячую женщину, вынеся её на руках из горящего одноэтажного дома по ул. Уральская.



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