Максим Артамонов В Перми пожарные на руках вынесли из горящего дома неходячую женщину Происшествие случилось ночью в Мотовилихинском районе города Поделиться Твитнуть

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, 8 декабря пожарные спасли женщину, вынеся её на руках из горящего дома. Местная жительница не может ходить. Об этом сообщается в telegeram-канале ведомства.

Инцидент произошёл ночью. В 4:30 поступило сообщение о загорании кровли трёхквартирного одноэтажного жилого дома по ул. Уральской в Перми. К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС — 27 человек личного состава и пять машин.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пятеро человек. Площадь пожара составила 70 кв. м.

Пожарные третьей пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю на руках вынесли и спасли неходячую женщину. Её передали медикам. Сколько ей лет, не уточняется.

Пожар был локализован в 5:01. Погибших и пострадавших нет

В связи с инцидентом ведомство обратилось к жителям Пермского края и напомнило о требованиях пожарной безопасности.

В случае пожара необходимо сообщать в пожарную охрану по номеру «101» — с мобильного телефона, со стационарного телефона — «01».

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