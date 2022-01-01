Максим Артамонов
В Перми пожарные на руках вынесли из горящего дома неходячую женщину
Происшествие случилось ночью в Мотовилихинском районе города
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, 8 декабря пожарные спасли женщину, вынеся её на руках из горящего дома. Местная жительница не может ходить. Об этом сообщается в telegeram-канале ведомства.
Инцидент произошёл ночью. В 4:30 поступило сообщение о загорании кровли трёхквартирного одноэтажного жилого дома по ул. Уральской в Перми. К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС — 27 человек личного состава и пять машин.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пятеро человек. Площадь пожара составила 70 кв. м.
Пожарные третьей пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю на руках вынесли и спасли неходячую женщину. Её передали медикам. Сколько ей лет, не уточняется.
Пожар был локализован в 5:01. Погибших и пострадавших нет
В связи с инцидентом ведомство обратилось к жителям Пермского края и напомнило о требованиях пожарной безопасности.
В случае пожара необходимо сообщать в пожарную охрану по номеру «101» — с мобильного телефона, со стационарного телефона — «01».
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