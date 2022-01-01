Максим Артамонов В Пермском крае на три дня будет ограничено движение грузовиков по трассе М7 из-за снегопада В выходные в регионе выпадет максимальное количество осадков Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на три дня введено ограничение для движения большегрузов по федеральной трассе М7 «Волга». Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Упрдор «Прикамье».

Ограничение будет действать с 18:00 9 декабря и до 00:00 12 декабря на участке автодороги М7 «Волга» подъезд к Перми (км 342+900 — км 509+867).

В транспортном ведомстве пояснили, что временные ограничения связаны с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями.

Автомобилистам рекомендуют учитывать погодные условия, быть осторожными на дорогах, а по возможности воздержаться от длительных поездок.

Напомним, ранее ГИБДД по Пермскому краю сообщило, что в выходные, 10 и 11 декабря, на территории Перми ожидается выпадение большого количества снега, из-за чего на дорогах могут образоваться снежные заносы. Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах. В центре Перми образовались автомобильные пробки в 9 баллов.

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