Жалобу на торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» рассмотрят 19 декабря В УФАС поступило ходатайство о переносе заседания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Назначенное на 8 декабря рассмотрение в УФАС Пермского края жалобы на торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» не состоялось. Накануне заседания в ведомство поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. Как сообщили «Новому компаньону» в антимонопольной службе, новое заседание назначено на 19 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» приостановлены из-за поступившей в Пермское УФАС жалобы от ООО «Вправе». Организация действует в интересах властей Пермского края, которые были обеспокоены вниманием к музею неких бизнес-структур, якобы планирующих покупку и использование объекта в коммерческих целях.

Ранее о намерении получить музей в собственность региона не раз высказывался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Торги по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы» должны были завершиться 5 декабря. В последнюю неделю торгов цена актива была снижена до 16,1 млн руб. Для сравнения: на первых торгах начальная цена составляла 119 млн руб.

В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж, склад и экспонаты. Самый дорогой из них — боевая машина РСЗО «Смерч».

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