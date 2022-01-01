Елена Синица В Чайковском из-за пожара в деловом центре эвакуировали 80 человек Погибших нет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 9 декабря, в Чайковском, в деловом центре на Приморском бульваре, 32а, произошёл пожар. Возгорание произошло в кафе на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту происшествия выезжали 5 единиц техники и 21 человек личного состава. До приезда специалистов МЧС самостоятельно эвакуировались примерно 80 человек. Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.





Также там напомнили, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.





Ранее сообщалось, что в Перми в рамках расследования уголовного дела о гибели работника во время пожара на ТЭЦ-9 назначен а пожарно-техническая экспертиза. Она позволит выяснить причины пожара и распространения огня, а также ответить на вопросы о горевших материалах и веществах, выделившихся в ходе горения.

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