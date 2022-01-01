Максим Артамонов
В Перми причины пожара на ТЭЦ-9 установит экспертиза
Она проводится в рамках расследования уголовного дела
В Перми в рамках расследования уголовного дела о гибели работника во время пожара на ТЭЦ-9 назначена пожарно-техническая экспертиза. Она позволит выяснить причины возникновения пожара и распространении огня, а также ответить на вопросы о горевших материалах и веществах, выделившихся в ходе горения.
О назначении пожарно-технической экспертизы сообщило издание «Коммерсант-Прикамье » со ссылкой на источник.
Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 произошёл 30 ноября около 13:00. В результате ЧП пострадали шесть человек, двое были госпитализированы и один скончался.
Работу по факту ЧП ведут следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. По факту смерти и получения травм работниками возбуждено уголовное дело.
ТЭЦ-9 обеспечивает теплом жилой сектор нескольких районов города.
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