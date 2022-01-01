Максим Артамонов С 10 декабря пермский робот Дуняша будет работать в ТРЦ «Планета» Первое кибер-кафе с роботом-кассиром появилось в Перми в мае Поделиться Твитнуть

В Перми с 10 декабря на втором этаже ТРЦ «Планета» пермяки смогут увидеть пермского робота Дуняшу. Кафе с необычным кассиром будет расположено в зоне фуд-корта. Об этом сообщается в социальных сетях кибер-кафе "Дуняша".

Официальное открытие запланировано на 11 декабря в 13:00. А уже с 10 декабря пермяки смогут купить в кафе напитки и мороженое — заведение будет работать с 10:00 до 22:00.

Напомним, первое кибер-кафе «Дуняша» с роботом-кассиром заработало в мае в пермском парке им. Горького. Позднее робот также был презентован на Петербургском международном экономическом форуме. А в начале июля стало известно, что робот Дуняша «устроился» в кафе у колеса обозрения на Сенной площади в Нижнем Новгороде.

Создала электронного продавца с внешностью супермодели пермская компания «Промобот», которая использовала новую модель дроида Robo-C-2. Существенным её отличием от предыдущих версий стали сервоприводы нового типа, широкий диапазон регулирования микромимики, который позволяет роботу выражать эмоции.

В качестве прототипа робота была взята «Миссис Пермь 2014» Диана Габдуллина (жена директора пермского парка им. Горького).

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