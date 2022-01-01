Пермский робот Дуняша приступил к работе в тестовом режиме в Нижнем Новгороде Дроид-буфетчица пока принимает заказы в тестовом режиме Поделиться Твитнуть

Робот Дуняша «устроился» в кафе у колеса обозрения на Сенной площади в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в нижегородских соцсетях.

Согласно информации, робот-буфетчица пока принимает заказы в тестовом режиме под наблюдением администратора.

Напомним, первое кибер-кафе «Дуняша» заработало в мае в пермском парке им. Горького.

Позднее робот также был презентован на Петербургском международном экономическом форуме.

Создала электронного продавца с внешностью супермодели пермская компания «Промобот», которая использовала новую модель дроида Robo-C-2. Существенным её отличием от предыдущих версий стали сервоприводы нового типа, широкий диапазон регулирования микромимики, который позволяет роботу более ярко выражать эмоции.

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