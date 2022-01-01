В Перми откроется первое в России кибер-кафе Роботизированный комплекс по продаже мороженого и напитков заработает в мае Поделиться Твитнуть

В пермском парке им. Горького готовится к открытию уникальное кибер-кафе «Дуняша». Это совместный проект производителя сервисных роботов «Промобот» и компании «Робин Гуд Роботикс».

Кафе представляет роботизированный комплекс по продаже газировки, кофе и мороженого. Обслуживать клиентов будет робот с обликом супермодели. Во время ожидания заказа «Дуняша» также сможет поддержать разговор c покупателем или предложит сделать совместное селфи. «Таким образом, в проекте совмещены эмоциональный интеллект робота и другие высокие технологии», — отметили в пресс-службе краевого правительства.

По словам учредителя «Парка Горького» и «Робин Гуд Роботикс» Рашида Габдуллина, сегодня на рынке существует большой спрос на автоматизированные решения в области общественного питания. Они повышают трафик посетителей, что приводит к быстрой окупаемости.

При создании электронного продавца «Дуняши» компания «Промобот» использовала новую модель дроида Robo-C-2. Существенным её отличием от предыдущих стали сервоприводы нового типа, широкий диапазон регулирования микромимики, который позволяет роботу более ярко выражать эмоции.

Всего изготовлено два кибер-кафе: помимо Перми, ещё одна «Дуняша» отправится в Нижний Новгород.

Кафе в Перми откроется в мае.





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