Елена Синица За год в Прикамье на 39,3% снизился объём выданных автокредитов С января по октябрь 2022 года объём составил 11 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском края с января по октябрь 2022 года объём выданных автокредитов составил 11 млрд руб. Это на 39,3% ниже, чем за аналогичный период 2021 года (в январе-октябре 2021-го – 18,1 млрд руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По динамике этого показателя Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров, занимая 12-е место.





В целом по стране в январе-октябре 2022 года было выдано автокредитов на 546,2 млрд руб., или на 41,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2021-го – 930,5 млрд руб.).





Наибольший объём выданных потребкредитов зафиксирован в Москве (58,9 млрд руб.), Московской области (42,1 млрд руб.), Санкт-Петербурге (36,5 млрд руб.), Краснодарском крае (25,5 млрд руб.) и Республике Татарстан (22,1 млрд руб.).





Ранее сообщалось, что в Пермском крае в ноябре 2022 года прошли регистрацию 1197 новых автомобилей, это на 36,2% меньше, чем год назад. В целом по России сокращение числа продаж год к году составило 61,6%.









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