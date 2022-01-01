Продажи автомобилей в Прикамье сократились на 36% В целом по России снижение составило более 60% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ноябре 2022 года прошли регистрацию 1197 новых автомобилей, это на 36,2% меньше, чем год назад. В целом по России сокращение числа продаж год к году составило 61,6%.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат», в прошлом месяце в регионе выросли продажи автомобилей шести брендов: одного отечественного (Lada) и пяти китайских.

Продажи Lada выросли на 30,8%: было продано 795 машин против 608 в ноябре 2021 года. На 314% выросли продажи китайской марки Exeed (приобретено 29 автомобилей против 7), на 200% — Jac (3 против 1), на 45,2% — Geely (45 против 31), на 34% — Chery (55 против 41) и на 27,1% — Haval (75 против 59).

На 100% в ноябре сократились продажи Porsche, на 96% — Skoda, на 95% — Chevrolet и Toyota, на 92% — Volkswagen.

Аналитики отметили, что снижение продаж новых автомобилей в Прикамье замедляется. Например, по итогам октября падение составляло 56,8%, а в самый пик — в апреле — 86%.

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