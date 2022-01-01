Елена Синица В Прикамье за один день случилось 13 пожаров Четыре из них произошли в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за сутки, 7 декабря, произошло 13 пожаров. Об этом сообщает краевое МЧС.

Так, четыре пожара случились на территории Перми, два пожара — на территории Уинского муниципального округа, по одному пожару — на территориях Верещагинского, Чернушинского, Краснокамского, Чайковского городских округов, Сивинского, Кунгурского и Пермского муниципальных округов.





«В результате пожаров, к сожалению, есть травмированные, погибших нет», — добавили в ведомстве.





Главной причиной возникновения пожаров стали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.





Ранее сообщалось, что 8 декабря пожарные спасли женщину, вынеся её на руках из горящего дома.

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