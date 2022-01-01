Расследованием падения электромонтёров в Прикамье занялась инспекция труда Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Государственной инспекции труда в Пермском крае создана комиссия по расследованию несчастного случая, произошедшего 7 декабря при проведении ремонта воздушных линий электропередачи филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».

При проведении работ произошёл обрыв люльки от стрелы автогидроподъёмника, и два члена бригады упали с высоты. В результате один человек погиб на месте, другой был госпитализирован.

У работодателей запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавших. По результатам расследования несчастного случая материалы будут направлены в следственные органы.

В сообщении говорится, что падение произошло с высоты 19 м. Ранее сообщалось, что обрыв люльки произошёл на высоте 26 м.

По факту гибели рабочего в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

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