Елена Синица
Краевой следком возбудил уголовное дело после гибели энергетика
Рабочий упал с высоты 26 метров
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СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели работника на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о несчастном случае в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго». Во вторник, 7 декабря, оборвалась люлька автогидроподъёмника при производстве работ на воздушных линиях
В тот момент в люльке находились два работника. Люлька оторвалась от стрелы автогидроподъёмника и упала с высоты 26 метров.
Один работник погиб на месте, второй был доставлен в больницу.
Работы производились на подъёмнике АГП-29РТ производства ООО «Рускомтранс» 2021 года выпуска с надстройкой производства итальянской компании СTE. На период выяснения обстоятельств эксплуатация подъёмников этого типа приостановлена.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека).
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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