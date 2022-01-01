Елена Синица Краевой следком возбудил уголовное дело после гибели энергетика Рабочий упал с высоты 26 метров Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели работника на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о несчастном случае в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго». Во вторник, 7 декабря, оборвалась люлька автогидроподъёмника при производстве работ на воздушных линиях





В тот момент в люльке находились два работника. Люлька оторвалась от стрелы автогидроподъёмника и упала с высоты 26 метров.





Один работник погиб на месте, второй был доставлен в больницу.





Работы производились на подъёмнике АГП-29РТ производства ООО «Рускомтранс» 2021 года выпуска с надстройкой производства итальянской компании СTE. На период выяснения обстоятельств эксплуатация подъёмников этого типа приостановлена.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека).





Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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