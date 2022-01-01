Елена Синица В Пермском крае люлька с энергетиками рухнула с высоты 26 метров Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 7 декабря, в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» оборвалась люлька автогидроподъёмника при производстве работ на воздушных линиях. Об этом сообщается в группе «Энергетик, электрик, электромонтажник» во «Вконтакте».

В тот момент в люльке находились два работника. Люлька оторвалась от стрелы автогидроподъёмника и упала с высоты 26 метров.





Один работник погиб на месте, второй был доставлен в больницу.





Работы производились на подъёмнике АГП-29РТ производства ООО «Рускомтранс» 2021 года выпуска с надстройкой производства итальянской компании СTE. На период выяснения обстоятельств эксплуатация подъёмников этого типа приостановлена.





Краевой следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека).

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