Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Летом 2023 года в Перми пройдёт новый кинофестиваль Членами жюри станут дети Поделиться Твитнуть

Центр развития кинопроизводства сообщает, что будущим летом в Перми впервые пройдёт Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации.

Событие планируется на 1-4 июня 2023 года и приурочено к 300-летию Перми. Как говорится в релизе, фестиваль нацелен на популяризацию традиционных семейных и культурных ценностей среди молодёжи.





Договорённость о проведении фестиваля была достигнута 2 декабря во время визита в Пермь генерального директора Фонда поддержки военно-патриотического кино Максима Ксензова.





В рамках фестиваля пройдёт конкурс по номинациям «Полнометражный фильм в жанре детско-юношеского и семейного кино», «Кроткий метр» и «Анимация». Жюри будет состоять из детей, которые съедутся со всей России. Они пройдут специальную подготовку под руководством опытных экспертов.





Кроме конкурсной программы, предусмотрены питчинг, по итогам которого два победителя получат особые условия для реализации дальнейших проектов на территории Пермского края, и деловая программа, в рамках которой планируется провести круглый стол и локейшн-тур для профессионального киносообщества: продюсеры, режиссёры и сценаристы обсудят актуальные инструменты поддержки кино в России, а также возможности реализации проектов на территории региона.





Для гостей фестиваля профессионалы киноиндустрии подготовят мастер-классы, образовательные и развлекательные программы для детей и взрослых, открытые и специальные показы лучших советских и российских фильмов.





Планируется, что площадками для проведения фестиваля станут кинотеатр «Синема 5» в ТЦ «iMALL «Эспланада», кинотеатр «Кристалл», частная филармония «Триумф» и Пермский театр оперы и балета.





Пермский край в последние годы активно развивает кинопроизводство на своей территории. Так, 22 декабря выходит на экраны снятый в Пермском крае детский фильм «Чук и Гек».

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