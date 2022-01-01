Елена Синица Снятый в Прикамье фильм «Чук и Гек» выйдет на экраны 22 декабря Фильм снимался в регионе в прошлом году Поделиться Твитнуть

пресс-служба кинокомпании «МетрономФильм»

Фильм «Чук и Гек» (6+), снимавшийся в Пермском крае, выйдет в прокат 22 декабря. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на кинокомпанию Вольга.

В основе фильма история двух братьев, которые вместе с мамой отправляются к отцу в таежный поселок, где проходит экспедиция. Там отца не оказалось, из-за чего Чук, Гек и их мама в одиночестве оказались в тайге.





Фильм снимался в Пермском крае в январе и феврале прошлого года. В главных ролях — Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь. Режиссёр-постановщик — Александр Котт.

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