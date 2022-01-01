Максим Артамонов Депутаты Госдумы утвердили ускоренное увеличение МРОТ В следующем году он вырастет на 6,3% — до 16,2 тыс. рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госудума РФ в третьем чтении приняла закон для ускоренного увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). После принятия этого документа с 1 января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3% — почти на 1 тыс. руб., до 16,242 тыс. руб. в месяц.

По подсчётам депутатов, такой законопроект будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 млн работников. Принятый документ изменит порядок расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы. При расчёте показателя не будет использоваться величина медианной зарплаты.

Увеличение МРОТ будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения и превысит их на три процентных пункта.

В последний раз прожиточный минимум в России власти повышали с 1 июня 2022 года. Тогда он вырос на 10%, до 13,919 тыс. руб. С 1 июня повысили на 10% и МРОТ.

Напомним, в конце ноября портал по поиску работы SuperJob выяснил, что в среднем жители Перми хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял порядка 36,8 тыс. руб. Интересно, что в апреле 2022-го это значение составляло 36,3 тыс. руб., в январе 2022-го — 32,5 тыс. руб., а в ноябре 2020-го — 30,4 тыс. руб.

Для сравнения: жители Москвы хотели бы, чтобы МРОТ достигал 43,5 тыс. руб. в месяц. С такими ожиданиями Москва традиционно занимает первое место среди городов страны. Также в ТОП-3 вошли Владивосток (40,9 тыс. руб.) и Хабаровск (40,7 тыс. руб.). Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39,9 тыс. руб.

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