Елена Синица В Перми средний желаемый минимальный размер оплаты труда составил 36,8 тыс. рублей С начала года ожидания возросли на 4,3 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среднем жители Перми хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял порядка 36,8 тыс. руб. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob.

Интересно, что в апреле 2022-го это значение составляло 36,3 тыс. руб. в январе 2022-го — 32,5 тыс. руб., а в ноябре 2020-го — 30,4 тыс. руб.





Для сравнения: жители Москвы хотели бы, чтобы МРОТ достигал 43,5 тыс. руб. в месяц. С такими ожиданиями Москва традиционно занимает первое место среди городов страны. Также в ТОП-3 вошли Владивосток (40,9 тыс. руб.) и Хабаровск (40,7 тыс. руб.). Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39,9 тыс. руб.





Скромнее других ожидания в Пензе и Оренбурге (33,7 и 33,9 тыс. руб. соответственно).

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