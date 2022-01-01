Максим Артамонов Рассмотрение иска прокуратуры Прикамья по поводу нового онкоцентра возобновится в январе Сегодня представители надзорного органа пытались выяснить, почему государство само не может справиться со стройкой объекта Поделиться Твитнуть

В Арбитражном суде Пермского края состоялось заседание по поводу судьбы нового онкоцентра в Перми. В суде рассматривается иск региональной прокуратуры к «Клинике инновационных исследований» (КИС) и краевому минэку. Клиника и ведомство заключили концессионное соглашение о строительстве центра.

На заседании 7 декабря представитель надзорного органа и суд пытались выяснить, зачем было передавать полномочия частной компании и почему со строительством новой клиники и её управлением не может справиться само государство, передаёт Properm.ru.

Новое заседание по делу назначено на 11 января.

Онкоцентр должен состоять из стационара на 540 мест, операционного блока с отделением реанимации, химиотерапевтического, гематологического, радиологического, хозяйственного и административного центров и пищеблоков. В медцентре разместится поликлиника на 450 посещений в смену и пансионат на 120 коек. Объект планируется построить в Камской долине на ул. Маршала Жукова.

Напомним, в прокуратуре считают, что концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций. Также в прокуратуре полагают, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра, а затраты на строительство должны будут возместить из бюджета. В связи с этим прокуратура подала в суд иск о незаконности заключения концессионного соглашения на строительство онкоцентра и планирует добиваться его расторжения.

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