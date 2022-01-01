Елена Синица Подрядчик ведёт работы на всех четырёх этажах и кровле здания новой Пермской галереи К началу декабря смонтировано больше 1, 5 тыс. тонн металлоконструкций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядчик «Лимак Маращ Строй» отчитался о том, как ведутся работы на строительной площадке здания новой Пермской художественной галереи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, к началу декабря смонтировано больше 1, 5 тыс. тонн металлоконструкций. Также выполнена обратная засыпка котлована в объёме 13 608 куб. м.





На отметке ниже ноля бетонирование фундаментной плиты и вертикальных конструкций готово в объёме 5343 куб. м, а на отметке выше ноля — в объёме 1714 куб. м. В то же время гидроизоляция объекта выполнена на площади 9710 кв. м.





На 95% обустроен пристенный дренаж фундамента. Это необходимо для эффективной защиты подвала от подтопления грунтовыми водами. Также сейчас на первом этаже и в подвале выкладываются наружные стены и перегородки из газобетонных блоков, работы выполнены в объёме 1450 куб. м.





На стройплощадке задействовано более 210 специалистов, добавили в компании.





Ранее сообщалось, что за строительством можно наблюдать в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию ведёт подрядчик.

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