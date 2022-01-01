Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» За строительством нового здания Пермской галереи теперь можно наблюдать онлайн Специальный сервис открыл подрядчик на своей страничке ВКонтакте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За строительством нового здания Пермской художественной галереи можно наблюдать в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию ведёт подрядчик — компания «ЛимакМаращСтрой» — на своей страничке ВКонтакте.

Трансляция ведётся с трёх камер, установленных в разных местах на стройплощадке. На этой же страничке размещён ролик, характеризующий динамику строительства в октябре. Согласно этому видео, на объекте смонтировано 610 т металлокаркаса, монолитные работы выполнены в объёме: фундамент здания — 2365 куб. м, перекрытия — 625 куб. м, стены — 580 куб. м. В активной стадии — монтаж металлокаркаса кровли здания.

Здесь же — другие актуальные документы, касающиеся строительства, в том числе — комментарий заместителя руководителя проекта Группы компаний «Лимак Маращ» Сергея Подольского по поводу решения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о замене подрядчика по производству витражных стёкол для фасада будущего здания:

— …Руководством Пермского края было принято решение произвести анализ проектной документации на предмет возможного использования в строительстве материалов отечественных производителей в рамках программы по импортозамещению.

Это хорошая возможность для российских компаний-производителей занять нишу иностранных подрядчиков и заменить материалы и оборудование импортного производства на российские аналоги, тем более что на данный момент отечественные производители модернизируют производственные мощности и в некоторых характеристиках превосходят зарубежные.

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