Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
За строительством нового здания Пермской галереи теперь можно наблюдать онлайн
Специальный сервис открыл подрядчик на своей страничке ВКонтакте
За строительством нового здания Пермской художественной галереи можно наблюдать в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию ведёт подрядчик — компания «ЛимакМаращСтрой» — на своей страничке ВКонтакте.
Трансляция ведётся с трёх камер, установленных в разных местах на стройплощадке. На этой же страничке размещён ролик, характеризующий динамику строительства в октябре. Согласно этому видео, на объекте смонтировано 610 т металлокаркаса, монолитные работы выполнены в объёме: фундамент здания — 2365 куб. м, перекрытия — 625 куб. м, стены — 580 куб. м. В активной стадии — монтаж металлокаркаса кровли здания.
Здесь же — другие актуальные документы, касающиеся строительства, в том числе — комментарий заместителя руководителя проекта Группы компаний «Лимак Маращ» Сергея Подольского по поводу решения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о замене подрядчика по производству витражных стёкол для фасада будущего здания:
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