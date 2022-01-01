Витражные стёкла для новой Пермской художественной галереи могут изготовить в Китае Ранее планировалось делать заказ в Германии Поделиться Твитнуть

Художественная галерея / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Витражное остекление для фасадов нового здания Пермской художественной галереи планируется заказать у производителей из России или Китая. Об этом после инспекционной поездки на объект сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Ранее заказ планировалось сделать в Германии. «Конечно, сейчас мы ничего заказывать там не будем», — отметил глава региона.

Он также выразил уверенность, что смена подрядчика на красивый панорамный вид из здания на Каму никак не повлияет.

Также Дмитрий Махонин констатировал, что строительство нового здания галереи идёт в графике, и дал поручение уже сейчас заниматься вопросами благоустройства прилегающей к галерее территории.

Напомним, строительство нового здания Пермской художественной галереи планируется завершить в 2023 году. Работы ведёт подрядчик ООО «ЛимакМаращСтрой». Общая сумма контракта — 6,4 млрд руб.

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