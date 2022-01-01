Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На катке у Театра-Театра выступит олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина Ледовое шоу откроет юбилейный год Перми Поделиться Твитнуть

На главном городском катке в 64 квартале эспланады со 2 по 5 января пройдёт семейное шоу «300 лет Перми». Об этом на заседании правительства Пермского края 7 декабря сообщила министр культуры Алла Платонова.

В программе шоу: показательные выступления звёзд фигурного катания, в том числе пермячки Татьяны Тотьмяниной, а также мастер-классы по фигурному катанию и автограф-сессии.

Ранее сообщалось, что всего этой зимой в Перми будет залито более 60 катков и хоккейных коробок у учебных и спортивных учреждений, на стадионах и во дворах. О датах их открытия мэрия сообщит дополнительно.

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