Максим Артамонов В Пермском крае мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии Он разбросал у магазина листовки с надписью «Украина победит» Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Кизеле суд вынес решение в отношении местного жителя за дискредитацию ВС РФ, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

Как установил суд, 12 ноября около 8:30 рядом с магазином в Кизеле осуждённый разбросал листовки с изображением герба Украины и надписью на украинском и русском языках «Украина победит».

Позже в отношении него был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Теперь он должен выплатить штраф 30 тыс. руб. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, одним из последних резонансных дел, которые касаются дискредитации российской армии, стало разбирательство в отношении пенсионерки Ларисы Зерниной. Вечером 21 сентября женщину задержала полиция. Она вышла к зданию Заксобрания с листом бумаги формата А4, на котором был напечатан пацифистский лозунг из двух слов. В этот день в России была объявлена частичная мобилизация.

Решением Ленинского райсуда её оштрафовали на 30 тыс. руб. Она попыталась обжаловать это решение в краевом суде, но безуспешно.

В конце февраля этого года в УК РФ была добавлена ст. 207.3 о «фейках» про действия российских военных. Изменения были также внесены в КоАП РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.