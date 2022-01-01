Максим Артамонов Пермский краевой суд оставил в силе решение о штрафе для пенсионерки за пацифистский пикет Женщину задержала полиция в первый день мобилизации и составила протокол о дискредитации армии Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд оставил в силе постановление суда нижестоящей инстанции о штрафе в размере 30 тыс. руб. пенсионерке Ларисе Зерниной за дискредитацию российской армии. Дело было рассмотрено 17 ноября судьёй Еленой Тотьмяниной, но Зернина узнала о решении только вчера. Об этом «Новому компаньону» рассказал юрист Артём Файзулин, который представлял интересы пенсионерки в суде.

Как пояснил юрист, в краевом суде судьи уходят в совещательную надолго, и предполагается, что для вынесения решения в полном объёме ждать оглашения придётся несколько часов.





«Секретари обычно предлагают участникам процесса не ждать, а узнавать результат позже по телефону или лично придя в суд на следующий день. Лариса не позвонила, а в пятницу лично сходила и забрала решение», — рассказал Файзулин.





Вечером 21 сентября Ларису Зернину задержала полиция, когда она вышла к зданию Заксобрания с листом бумаги формата А4, на котором был напечатан пацифистский лозунг из двух слов. Затем Зернину отвезли в Ленинский отдел полиции, а через 2,5 часа, после составления протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ), женщину отпустили. В этот день в России была объявлена частичная мобилизация.

В октябре судья Ленинского районного суда вынесла в отношении пенсионерки решение о штрафе за дискредитацию российской армии. В ходе суда сторона защиты обращала внимание на то, что пацифистский лозунг, с которым вышла пенсионерка, носит абстрактный характер и не может дискредитировать Вооружённые силы РФ. Кроме того, между действиями его подзащитной и умыслом не было установлено причинно-следственной связи.

Лариса Зернина попыталась оспорить судебное решение, но краевой суд оставил его в силе.





Напомним, вечером 21 сентября на городской эспланаде были задержаны около 20 человек, которые вышли на несогласованную акцию против мобилизации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.