Максим Артамонов
Пермский краевой суд оставил в силе решение о штрафе для пенсионерки за пацифистский пикет
Женщину задержала полиция в первый день мобилизации и составила протокол о дискредитации армии
Пермский краевой суд оставил в силе постановление суда нижестоящей инстанции о штрафе в размере 30 тыс. руб. пенсионерке Ларисе Зерниной за дискредитацию российской армии. Дело было рассмотрено 17 ноября судьёй Еленой Тотьмяниной, но Зернина узнала о решении только вчера. Об этом «Новому компаньону» рассказал юрист Артём Файзулин, который представлял интересы пенсионерки в суде.
В октябре судья Ленинского районного суда вынесла в отношении пенсионерки решение о штрафе за дискредитацию российской армии. В ходе суда сторона защиты обращала внимание на то, что пацифистский лозунг, с которым вышла пенсионерка, носит абстрактный характер и не может дискредитировать Вооружённые силы РФ. Кроме того, между действиями его подзащитной и умыслом не было установлено причинно-следственной связи.
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