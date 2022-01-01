Максим Артамонов корреспондент В центре Перми полиция задержала около 20 человек Они вышли на несогласованную акцию Поделиться Твитнуть

Вечером 21 сентября около двух десятков пермяков, которые вышли на несогласованную акцию к зданию краевого Заксобрания, задержала полиция.

Горожане пришли к арт-объекту «ВЛАСТЬ» и расположились на скамейках и у фонтана. Там же было несколько журналистов. На месте уже дежурили сотрудники полиции. Позже к ним присоединилась группа ОМОНцев.

Задержания начались примерно в 19:30. Всех задержанных отвезли в отдел полиции Ленинского района. По примерным подсчётам, их было от 20 до 25 человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю ситуацию не прокомментировали.

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