Максим Артамонов В Перми пенсионерку оштрафовали на 30 тыс. рублей за пацифистский плакат Женщину задержала полиция в первый день мобилизации Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский суд Перми оштрафовал на 30 тыс. руб. пенсионерку Ларису Зернину за дискредитацию российской армии. Пенсионерка вышла с пацифистским плакатом перед зданием краевого парламента 21 сентября — в этот день в России была объявлена частичная мобилизация.

Как рассказал «Новому компаньону» юрист Артём Файзулин, который представлял интересы Зерниной в суде, вечером 21 октября её задержала полиция и отвезла в Ленинский отдел полиции, а через 2,5 часа, после составления протокола по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ), женщину отпустили.

По словам юриста Артёма Файзулина, на суде он обратил внимание на то, что пафицисткий лозунг, за который судят пенсионерку, носит абстрактный характер и не может дискредитировать Вооруженные силы РФ. Кроме того, между действиями его подзащитной и умыслом не было установлено причинно-следственной связи. Однако судья Ольга Ошвинцева вынесла решение о штрафе.

Лариса Зернина намерена оспорить судебное решение. На обжалование у неё есть 10 дней.

Напомним, вечером 21 сентября на городской эспланаде были задержаны около 20 человек, которые вышли на несогласованную акцию против мобилизации. Ближайший суд по одному из них состоится 14 октября в Ленинском районном суде. На заседании будет рассмотрено дело в отношении Ольги Маниной, которую обвиняют по той же статье, что и Ларису Зернину.





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