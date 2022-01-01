Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новогодней концертной программы на пермской эспланаде не будет Власти рассказали, какие события подготовили для горожан в новогодние каникулы в центре Перми Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 7 декабря министр культуры Пермского края Алла Платонова и руководитель городского департамента по культуре Василий Головин подробно рассказали о том, как будут проходить новогодние каникулы на городской эспланаде.

Как уже сообщалось, в нынешнем году было решено отказаться от новогоднего фейерверка, а также сократить расходы на возведение ледового городка. Как сообщила Алла Платонова, новогоднего праздника на эспланаде тоже не будет, однако руководство города и края понимает желание пермяков в новогоднюю ночь погулять на городской эспланаде. С 23:30 31 декабря до 03:00 1 января в ледовом городке будет организована работа больших телеэкранов, которые будут транслировать поздравление президента и новогодние концерты центрального телевидения.

Будет обеспечена охрана безопасности и продлена работа общественного транспорта. Эти аспекты губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил дополнительно обсудить на рабочем совещании на следующей неделе.

Со 2 по 8 января на всём протяжении городской эспланады пройдёт новый фестиваль «Губернские забавы» (0+). Василий Головин в своём докладе подчеркнул, что никаких концертов, требующих возведения специальных конструкций, в нынешние праздники не будет, все мероприятия будут проходить в интерактивном формате с участием аниматоров; фестиваль имеет просветительскую направленность, ориентирован преимущественно на детей и предполагает знакомство с прикамским фольклором и традициями. События фестиваля будут проходить ежедневно с 12:00 до 17:00.

Специальная концертная программа предусмотрена только 7 января в честь Рождества в ледовом комплексе «Пермские горки» в 68 квартале. Она пройдёт с 13:00 до 16:00 и тоже ориентирована на детей и будет носить просветительский характер. Будут работать тематические интерактивные площадки и выступать творческие коллективы Перми и Пермского края.

С 6 по 19 января на территории ледового комплекса будет работать рождественский вертеп.

Снова состоится Международный конкурс снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». С 7 января начнётся возведение скульптур, а с 13 по 19 января пройдёт выставка работ на эспланаде. В конкурсе примут участие скульпторы из России и Белоруссии, в том числе восемь призёров международных кубков и чемпионатов.

Информацию об открытии городских катков правительство края будет заслушивать отдельно, ожидается, что будет представлен и каток на эспланаде, перед Театром-Театром.

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